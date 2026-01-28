L’orologio dell’Apocalisse avanza ancora | mancano 85 secondi alla mezzanotte lancette mai così vicine

L’orologio dell’Apocalisse si avvicina ancora di più alla mezzanotte. Il Bulletin of the Atomic Scientists ha spostato le lancette a 85 secondi, il punto più vicino mai raggiunto. Significa che l’umanità è a un passo dalla catastrofe, con rischi di autodistruzione che crescono di giorno in giorno.

L’umanità non è mai stata così vicina alla catastrofe. Il Doomsday Clock, l’orologio dell’Apocalisse creato dal Bulletin of the Atomic Scientists, è stato spostato a 85 secondi dalla mezzanotte, il punto che rappresenta l’autodistruzione globale. È la posizione più avanzata mai raggiunta dalle lancette, quattro secondi più vicina rispetto a un anno fa, e riflette un’accumulazione di rischi che, secondo gli scienziati, non trova precedenti. L’annuncio arriva a un anno dall’inizio del secondo mandato di Donald Trump e tiene conto di un contesto internazionale definito sempre più instabile: escalation nucleare, crisi climatica, uso improprio delle nuove tecnologie e collasso della fiducia nell’informazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

