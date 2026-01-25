Sono 10 anni che chiediamo a Checco Zalone di venire a Zelig e per noi è un dispiacere che non sia più venuto Con la grande popolarità non è semplice tornare indietro e riproporre le vecchie gag | così Gino e Michele

Dal 26 gennaio, su Canale 5, torna “Zelig 30” per celebrare i trent’anni dello storico show. Condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, lo spettacolo, ideato da Gino e Michele, prosegue i festeggiamenti di questa ricorrenza, offrendo uno sguardo sulla lunga storia di humor e intrattenimento che ha caratterizzato Zelig. Un appuntamento che ripropone il talento e la tradizione di uno dei programmi più amati della televisione italiana.

Proseguono i festeggiamenti del trentennale di “ Zelig “. Lunedì 26 gennaio, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “Zelig 30”, condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, firmato da Gino & Michele e Giancarlo Bozzo. Ospiti speciali del terzo appuntamento: Teresa Mannino e il duo Katia e Valeria, accompagnate da Roy Paci e gli Aretuska. Gino e Michele a Sette de Il Corriere della Sera hanno dichiarato che c’è un grande assente in questi festeggiamenti ed è Checco Zalone, che al cinema con “ Buen Camino ” ha infranto tutti i record di incassi italiani, superando anche “Avatar”. “Sono 10 anni che gli chiediamo di venire a Zelig e per noi e? un dispiacere che non sia piu? venuto”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

30 anni di Zelig, gli autori: “Sono 10 anni che chiediamo a Checco Zalone di venire”A pochi giorni dalla terza puntata di Zelig 30, speciale per i suoi trent’anni, gli autori Giancarlo Bozzo, Michele Mozzati e Luigi Vignali condividono i dettagli di un’assenza attesa da tempo.

I creatori di Zelig: «Milano non è riconoscente. Zalone? Per noi è un dispiacere, sono 10 anni che gli chiediamo di venire»Intervista a Giancarlo Bozzo, Michele Mozzati e Luigi Vignali in occasione del 40esimo anniversario del cabaret e del 30esimo anniversario della trasmissione tv ... corriere.it

