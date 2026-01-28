Comunità Ets Morganti presidente

Il consiglio di indirizzo della Fondazione Sviluppo per la Comunità Ets di Ascoli ha scelto Sara Morganti come nuova presidente. La nomina è arrivata durante l’ultima riunione, e Morganti ha preso ufficialmente il suo incarico. Ora, si prepara a guidare l’organizzazione nel suo lavoro quotidiano e nelle iniziative future.

Il consiglio di indirizzo della Fondazione Sviluppo per la Comunità Ets di Ascoli ha nominato Sara Morganti nuova presidente. La nomina avviene a seguito della scadenza naturale del mandato della presidente uscente Roberta Faraotti. La Fondazione Sviluppo per la Comunità Ets opera con l'obiettivo di promuovere la crescita del territorio attraverso progetti ad alto impatto sociale, favorendo connessioni tra imprese, istituzioni, terzo settore, mondo della ricerca e cittadini. È stata promotrice, insieme a Confindustria Ascoli Piceno, del progetto C.Next Piceno, hub territoriale dell'innovazione parte del network nazionale C.

