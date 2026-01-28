La University degli Studi di Milano ha annunciato l’avvio di una ricerca sperimentale sul biological computing. Insieme a Reply, l’ateneo sta studiando il computer biologico CL1, sviluppato dall’azienda australiana Cortical Labs. Questo dispositivo utilizza neuroni umani viventi, combinandoli con sistemi software, per creare un nuovo tipo di tecnologia di calcolo. L’obiettivo è esplorare come i neuroni possano migliorare le capacità dei computer rispetto alle architetture tradizionali basate sul silicio.

Al centro dell'iniziativa vi è il computer biologico CL1 sviluppato da Cortical Labs, azienda biotecnologica australiana, la cui tecnologia, a differenza delle architetture di calcolo convenzionali basate sul silicio, sfrutta le capacità di elaborazione di neuroni umani viventi integrati con sistemi software. La piattaforma CL1 integra circa 800.000 neuroni, che ricevono input, elaborano informazioni e producono output sotto forma di attività elettrica, consentendo un'interazione diretta tra software e intelligenza biologica. Partendo da precedenti studi condotti da Cortical Labs, che hanno dimostrato come le colture neuronali siano in grado di apprendere il compito del gioco Pong in pochi minuti utilizzando un numero significativamente inferiore di esempi di addestramento rispetto ai sistemi di intelligenza artificiale convenzionali, il progetto di ricerca Reply-Università degli Studi di Milano si concentrerà sull'analisi delle dinamiche di apprendimento dei neuroni biologici, sul confronto dell'efficienza energetica rispetto alle architetture di calcolo tradizionali e sulla valutazione della robustezza, della riproducibilità e della stabilità nel lungo periodo dei sistemi di calcolo basati su neuroni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Reply e Università degli Studi di Milano avviano una ricerca sperimentale sul biological computing

