Università degli Studi di Roma Tor Vergat e UniPi formazione e ricerca per veterinari

L'Istituto zooprofilattico del Lazio e della Toscana, insieme all'Università di Roma Tor Vergata e all'Università di Pisa, ha promosso un evento dedicato al ruolo del veterinario nella prevenzione. L'incontro, tenutosi nell'Aula Fleming di Tor Vergata con collegamenti da Firenze, ha affrontato temi di formazione e ricerca nel settore veterinario, sottolineando l'importanza di un approccio multidisciplinare per il futuro della professione.

Roma, 23 gen. (Adnkronos Salute) - L'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana (Izslt) con l'università degli Studi di Roma Tor Vergata e il Dipartimento di Scienze veterinarie dell'università di Pisa hanno organizzato l'evento 'Uno sguardo sicuro sul futuro: il ruolo del veterinario nella prevenzione', che si è svolto oggi nell'Aula Fleming dell'ateneo di Tor Vergata, con collegamento simultaneo dalla Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze. L'iniziativa - informa una nota - si inserisce nel quadro delle celebrazioni della prima Giornata nazionale della prevenzione veterinaria, istituita con la legge 1 aprile 2025 n.

