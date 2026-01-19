Comunicato Stampa | CRV - Presidente Zaia | Congratulazioni a Banzato nuovo azionista di maggioranza del Calcio Padova

Il presidente Zaia ha espresso le proprie congratulazioni ad Alessandro Banzato, nuovo azionista di maggioranza del Calcio Padova. In qualità di leader di Acciaierie Venete, Banzato ha recentemente acquisito le quote di Joseph Oughourlian, assumendo un ruolo di rilievo nella gestione della società sportiva. Questo cambiamento rappresenta un passo importante per il futuro del club, con l’obiettivo di rafforzarne la stabilità e la crescita.

(Arv) Venezia 19 gennaio 2026 - “Mi congratulo, anche a nome del Consiglio regionale del Veneto, con Alessandro Banzato, leader di Acciaierie Venete, che nella giornata di oggi è diventato azionista di maggioranza del Calcio Padova, rilevando le quote in possesso di Joseph Oughourlian. Credo che lo sport, e il calcio in particolare, costituiscano straordinari volani per lo sviluppo turistico, economico e sociale del territorio, creando un indotto e un seguito davvero importanti. Per la città di Padova e per la nostra Regione, avere una squadra di calcio ambiziosa, gestita con spirito manageriale, rappresenta un orgoglio e una importante vetrina, a livello nazionale e mondiale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

