Compleanno Ravanelli la Juventus festeggia con un post sui social la propria leggenda | ai tifosi riecheggia il dolce ricordo del 1996 – FOTO

La Juventus celebra il compleanno di Fabrizio Ravanelli, simbolo della squadra e protagonista della storica Champions League del 1996. Attraverso un post sui social, i bianconeri rendono omaggio alla leggenda “Penna Bianca”, evocando ricordi indimenticabili e l’affetto dei tifosi per uno dei grandi protagonisti della loro storia.

Compleanno Ravanelli, “Penna Bianca” compie gli anni: gli auguri sui social della Juventus per la leggenda della Champions League. Oggi è un giorno speciale in casa Juventus: si festeggia il compleanno di un’autentica leggenda del club, Fabrizio Ravanelli. L’ex attaccante, soprannominato “Penna Bianca” per il colore dei suoi capelli, è ricordato con affetto dai tifosi per la grinta, la determinazione e, soprattutto, per i gol decisivi che hanno segnato la storia bianconera. Per celebrare il suo compleanno, la Juventus ha voluto dedicargli un post di auguri sui suoi canali social ufficiali, in particolare su X. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Compleanno Ravanelli, la Juventus festeggia con un post sui social la propria leggenda: ai tifosi riecheggia il dolce ricordo del 1996 – FOTO

Happy Birthday Fabrizio Ravanelli - facebook.com Vai su Facebook

Penna Bianca Buon compleanno Fabrizio! Vai su X

E' il compleanno di Fabrizio Ravanelli, gli auguri social della Juventus - L'ex giocatore della Juventus compie 57 anni e il club bianconero non ha dimenticato di fargli gli auguri sulla sua pagina di X: ... Da tuttojuve.com