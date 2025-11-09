Compleanno Del Piero Alex spegne 51 candeline | gli auguri del club alla propria leggenda Tifosi nostalgici – FOTO e VIDEO

Compleanno Del Piero, Alex spegne 51 candeline: gli auguri del club alla propria leggenda. Tifosi nostalgici, ne invocano ancora il ritorno. Oggi, 9 novembre 2025, non è un giorno come gli altri per il popolo bianconero. È il giorno in cui si celebra la leggenda per eccellenza, l’uomo che più di ogni altro ha incarnato l’essenza della Juventus: Alex Del Piero spegne oggi 51 candeline. Un traguardo importante per “Pinturicchio”, il capitano di mille battaglie, che ha scritto pagine indelebili della storia del club. Come da tradizione, puntuali sono arrivati gli auguri social del club bianconero, un messaggio istituzionale che, come prevedibile, è diventato in pochi minuti un catalizzatore di emozioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

