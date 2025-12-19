Sperimentazione sviluppo competenze non cognitive e trasversali | arriva il parere del CSPI sul decreto
Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto che avvia la sperimentazione nazionale triennale per l’introduzione delle competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici, come previsto dalla Legge 222025. L’approvazione è arrivata nella seduta plenaria del 18 dicembre 2025. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
CSPI: espresso il parere sulla sperimentazione finalizzata allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali - Il CSPI, in data 18 dicembre 2025, si è espresso sullo Schema di Decreto concernente la “Sperimentazione nazionale finalizzata allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nei percorsi ... flcgil.it
La musica aiuta l’apprendimento, c’è correlazione tra ritmo e sviluppo cognitivo. Buone pratiche - Suoni antichi e futuri che attraversano il nostro corpo prima ancora di raggiungere il pensiero, che scivolano nelle pieghe del cervello e risvegliano quelle regioni profonde, primordiali, dov ... orizzontescuola.it
Nuove strategie su competenze non cognitive nelle scuole - Le competenze non cognitive e trasversali rappresentano un punto fondamentale in ambito scolastico, come dimostrato dalla recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 19 febbraio 2025, n. ansa.it
