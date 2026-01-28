Come e fino a quando rinnovare il permesso auto nel comune di Piacenza

A Piacenza, la Ztl rimane attiva tutti i giorni dalle 8 alle 19. Chi vuole entrare nel centro storico con l’auto deve avere il pass, salvo deroghe. Molti automobilisti si chiedono come e fino a quando rinnovare il permesso. Le procedure cambiano poco, ma bisogna fare attenzione alle scadenze per evitare sanzioni.

Tutti i dettagli e le informazioni utili per ottenere il permesso di circolare nelle zone a traffico limitato della città Ormai in tutte le città d’Italia, alcune aree dei centri storici sono a traffico limitato. Anche a Piacenza è presente la Ztl, attiva tutti i giorni - compresi i festivi - il cui accesso dalle 8 alle 19 è consentito solo ai veicoli muniti di pass, salvo deroghe specificamente indicate. La Ztl nella nostra città è suddivisa in 4 zone: A-B-C-D. Le vie più centrali della Ztl sono destinate prioriamente ai pedoni: via XX Settembre, via Calzolai, corso Vittorio Emanuele II, piazza Duomo e piazza Cavalli, in cui le limitazioni alla circolazione durano 24 ore su 24.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

