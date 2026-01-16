Prosegue a Piacenza l' emergenza smog limitazioni al traffico nel weekend e fino a lunedì
A Piacenza, l’emergenza smog continua con limitazioni al traffico previste nel weekend e fino a lunedì. Secondo il bollettino Arpae del 16 gennaio, le misure emergenziali rimangono in vigore a causa del superamento dei livelli di PM10, situazione che coinvolge anche gli altri capoluoghi dell’Emilia-Romagna. La situazione richiede attenzione e collaborazione per ridurre l’inquinamento atmosferico nella città.
Il bollettino Arpae di previsione e controllo emesso il 16 gennaio conferma il protrarsi, a Piacenza come in tutti i capoluoghi dell'Emilia-Romagna, delle misure emergenziali legate al superamento dei livelli di Pm10. Anche nelle giornate di sabato 17, domenica 18 e lunedì 19 gennaio, pertanto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
