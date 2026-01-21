Tatarov tra le note liete nel ko di Piacenza | La Yuasa Battery lotterà fino in fondo

Nel match di Piacenza, Tatarov si è distinto come una delle note positive, entrando nel secondo set e contribuendo con una presenza solida in attacco. La sua prestazione ha rafforzato la prova della Yuasa Battery, che ha combattuto fino alla fine. Nonostante l’impegno, la squadra di coach Ortenzi non è riuscita a conquistare i punti desiderati, evidenziando l’importanza del contributo individuale nel contesto di una gara equilibrata.

Un ottimo ingresso in campo il suo, dentro fin dall’inizio del secondo parziale, e una consistenza in attacco che ha dato un grande apporto alla Yuasa Battery ma non è bastato alla squadra di coach Ortenzi a portare via punti dalla sfida di Piacenza. Georgi Tatarov ha iniziato in panca la sfida in terra emiliana ma in due set ha poi messo a terra otto palloni, con un 50% in attacco di assoluto rispetto. E proprio lui racconta come è andata la gara contro Comparoni e compagni. "A Piacenza abbiamo giocato bene nella parte iniziale sia del secondo che del terzo set ma non siamo riusciti a mantenere il vantaggio fino alla fine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

