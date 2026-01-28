Questo fine settimana, Seefeld in Tirol ospita una tappa della Coppa del Mondo di combinata nordica. Dal 30 gennaio al 1 febbraio, atleti di tutto il mondo si sfidano in questa disciplina, che farà da antipasto ai prossimi Giochi olimpici. La gara si svolge sul tradizionale impianto di Seefeld, punto di riferimento per gli appassionati di questo sport.

Il fine settimana che va dal 30 gennaio all’ 1 febbraio vedrà la Coppa del Mondo maschile di combinata nordica impegnata a Seefeld in Tirol. La località austriaca ospiterà la XIII edizione del Triple. Si tratta dell’evento multi-stage della disciplina, nato nel 2014. La formula è cambiata più volte nel corso del tempo, ma il concetto di fondo è rappresentato dalla concatenazione di tre gare. Al termine di ogni giornata, i distacchi accumulati sul traguardo saranno ri-convertiti in punti da sommare all’esito del salto del giorno successivo. L’ordine di partenza del segmento di fondo della seconda e terza tappa, pertanto, terrà in considerazione quanto accaduto in precedenza. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Combinata nordica, il Triple di Seefeld farà da antipasto ai Giochi olimpici

La tappa di Seefeld rappresenta l’ultimo test della Coppa del Mondo di combinata nordica prima di Milano Cortina 2026.

