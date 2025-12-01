Combinata nordica la Coppa del Mondo femminile parte senza certezze e… senza Giochi olimpici!
La Coppa del Mondo femminile di combinata nordica è pronta a inaugurare la propria VI edizione de jure, la V de facto dopo che nel 2020-21 venne formalmente assegnata una Sfera di cristallo sulla base del risultato di una singola gara. Si è sviluppato rapidamente, il calendario, perché nel 2025-26 è previsto un numero di competizioni congruo con l’ambizione di avere un autentico massimo circuito. Si riparte, però, senza la principale interprete della disciplina. La norvegese Gyda Westvold Hansen ha messo da parte gli sci da fondo per specializzarsi nel salto con gli sci. L’obiettivo della scandinava è quello di partecipare ai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026, possibilmente recitando una parte di peso nel cast di supporto. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
LA FOTO DEL GIORNO Coppa del Mondo di combinata nordica FIS a Ruka - facebook.com Vai su Facebook
"#CombinataNordica" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Combinata nordica, la Coppa del Mondo femminile parte senza certezze e… senza Giochi olimpici! - La Coppa del Mondo femminile di combinata nordica è pronta a inaugurare la propria VI edizione de jure, la V de facto dopo che nel 2020- Si legge su oasport.it
Coppa del mondo di combinata nordica 2025 / 2026: la prima tappa a Ruka, i risultati LIVE - Primo appuntamento della Coppa del mondo 2025/26 di combinata nordica a Ruka, Finlandia, in programma dal 27 al 30 novembre: scopri tutte le gare e i risultati. Secondo olympics.com
Calendario Coppa del Mondo combinata nordica 2025-2026: il programma e le tappe - Questa settimana prenderà il via la Coppa del Mondo di combinata nordica, con un inizio che sarà solo maschile, a Ruka, e le donne che entreranno in scena ... Lo riporta oasport.it
Costa rientra in Coppa del Mondo e guida l'Italia a Ruka con Buzzi, Kostner e Mariotti: Pittin prosegue gli allenamenti - Combinata nordica: ufficiali le convocazioni dell'Italia per l'opening stagionale, in programma nella località finlandese dal 27 al 30 novembre. Secondo neveitalia.it
Debuttano le donne e rientra Pittin: la Coppa del Mondo di combinata nordica fa tappa a Trondheim con 8 azzurri - Gianmoena guida la nazionale femminile all'opening stagionale, cinque gli azzurri per le due gare maschili in programma nel week- Da neveitalia.it
Settimana ricchissima di sport invernali: via a fondo, biathlon, combinata nordica. A Copper Mountain tutto lo sci alpino - Tutte le gare di sci e sport invernali della settimana: sci alpino a Copper Mountain, fondo e combinata a Ruka, biathlon a Oestersund ... Si legge su sportface.it