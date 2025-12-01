Combinata nordica la Coppa del Mondo femminile parte senza certezze e… senza Giochi olimpici!

La Coppa del Mondo femminile di combinata nordica è pronta a inaugurare la propria VI edizione de jure, la V de facto dopo che nel 2020-21 venne formalmente assegnata una Sfera di cristallo sulla base del risultato di una singola gara. Si è sviluppato rapidamente, il calendario, perché nel 2025-26 è previsto un numero di competizioni congruo con l’ambizione di avere un autentico massimo circuito. Si riparte, però, senza la principale interprete della disciplina. La norvegese Gyda Westvold Hansen ha messo da parte gli sci da fondo per specializzarsi nel salto con gli sci. L’obiettivo della scandinava è quello di partecipare ai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026, possibilmente recitando una parte di peso nel cast di supporto. 🔗 Leggi su Oasport.it

