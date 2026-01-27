Combinata nordica Seefeld ultimo test prima di Milano Cortina 2026 | i convocati azzurri

La tappa di Seefeld rappresenta l’ultimo test della Coppa del Mondo di combinata nordica prima di Milano Cortina 2026. In Austria si disputano le competizioni finali con sette atleti italiani convocati dal direttore tecnico Ivo Pertile. Questa fase conclude la stagione di qualificazione e consente di valutare la preparazione degli atleti in vista dei prossimi Giochi Olimpici Invernali.

In Austria il trittico conclusivo di Coppa del Mondo con mass start, compact e gundersen: sette gli italiani chiamati dal dt Ivo Pertile La Coppa del Mondo di combinata nordica arriva all'ultimo appuntamento prima dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Da giovedì 29 gennaio a domenica 1 febbraio, la località austriaca di Seefeld ospiterà un trittico di gare di altissimo livello, passaggio chiave nella preparazione olimpica per atleti e staff tecnici.

Approfondimenti su Seefeld Italia

La nazionale italiana di combinata nordica si prepara per la prima tappa della Coppa del Mondo 2026 a Otepää, Estonia, con sette atleti convocati.

