Coltivare la memoria della Shoah Un imperativo morale per i giovani

Questa mattina il consiglio comunale di Capannori ha ricordato il Giorno della Memoria. Durante la cerimonia, hanno deposto fiori e osservato un minuto di silenzio per le vittime dell’Olocausto. La comunità si è stretta intorno a questa commemorazione, sottolineando l’importanza di mantenere viva la memoria di quegli orrori per evitare che si ripetano.

CAPANNORI Il consiglio comunale di Capannori ha commemorato Il Giorno della Memoria per ricordare le vittime dell'Olocausto. Dopo un intervento dell'assessora alla cultura Claudia Berti sono intervenuti i tre rappresentanti d'Istituto del liceo scientifico 'Majorana' di Capannori, Sabrina Perini, Angelica Tocchini e Cosimo Lucarotti e i rappresentanti di tutti i gruppi consiliari. A chiudere il momento commemorativo è stato il sindaco Giordano Del Chiaro. "Coinvolgere i giovani nella memoria della Shoah è fondamentale perché siano loro a rinnovare questo impegno collettivo – spiega l'assessora alla cultura, Claudia Berti –.

