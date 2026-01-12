Mercato Roma non solo Robinio Vaz | c’è l’accordo dei giallorossi con l’Aston Villa per quell’attaccante
La Roma ha concluso un accordo con l’Aston Villa per l’acquisto di un attaccante, proseguendo le operazioni di mercato in parallelo alla trattativa per Raspadori. Dopo Robinio Vaz, il club si concentra su ulteriori rinforzi per rafforzare il reparto offensivo, mantenendo una strategia mirata e ponderata. La squadra segue con attenzione gli sviluppi, puntando a consolidare la propria rosa in vista della nuova stagione.
Mercato Roma, dopo Robinio Vaz i giallorossi non si fermano: intesa raggiunta con l’Aston Villa per l’attaccante La Roma continua a muoversi con decisione sul mercato, parallelamente all’attesa per definire l’arrivo di Raspadori. Il club giallorosso sta infatti accelerando per Donyell Malen, individuato come rinforzo ideale per il reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Gianluca . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Calciomercato Roma diretta, da Raspadori a Malen e Robinio Vaz: tutte le trattative di oggi, aggiornamenti LIVE - Altra giornata cruciale sul fronte delle trattative per il club giallorosso chiamato a rinforzare la rosa di Gasperini: notizie, ufficialità e indiscrezioni ... corrieredellosport.it
ULTIM'ORA MERCATO #Roma, vicina la chiusura per l'attaccante #RobinioVaz del Marsiglia Trattativa sulla base di 25 milioni bonus inclusi, si lavora all'accordo su salario e commissioni degli agenti Non ancora definita la formula del trasferimento #SkySport x.com
la Roma cerca una nuova soluzione per Bailey: niente besiktas, nessuno offerta dalla premier e sondaggio in Belgio. https://www.pagineromaniste.com/mercato-roma-si-cerca-una-soluzione-per-bailey-offerte-anche-dal-belgio/ - facebook.com facebook
