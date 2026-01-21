La Juventus si sta preparando alla sessione invernale di mercato, concentrandosi su diversi profili offensivi. Tra questi, Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace resta una delle opzioni principali, nonostante le recenti smentite riguardo a un interesse dell’Aston Villa e la decisione del giocatore di non trasferirsi in Arabia. La società bianconera valuta attentamente le possibilità per rafforzare il reparto offensivo.

La Juventus continua a muoversi sul mercato in vista della sessione invernale. Tra i profili seguiti con maggiore attenzione resta quello di Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace che ha già manifestato la volontà di cambiare aria dopo i contatti con il club bianconero. Intanto, da Torino arrivano segnali di raffreddamento sulla pista che porta a Federico Chiesa. Mateta chiede la cessione dopo i contatti con la Juventus. La Juventus prosegue il lavoro sul fronte offensivo e mantiene vivi i contatti per Mateta. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il centravanti francese e il suo entourage hanno informato ufficialmente il club inglese della volontà di lasciare la squadra, in seguito ai colloqui avuti con la dirigenza bianconera. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, asse caldo per l’attacco: Mateta no all’Arabia e smentita Aston Villa, si raffredda la pista Chiesa

L'Aston Villa ha mostrato interesse per Jean-Philippe Mateta, centravanti del Crystal Palace, entrando in concorrenza con la Juventus.

Mateta, attaccante dell'Aston Villa, è entrato nel mirino di diversi club europei, tra cui la Juventus.

