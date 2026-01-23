Un incidente sul lavoro si è verificato oggi nelle campagne di Ugento, nel basso Salento, provocando la morte di un uomo di 53 anni. Durante un’attività di potatura, l’uomo è stato colpito da un tronco, portando a conseguenze fatali. L’accaduto sottolinea l’importanza delle misure di sicurezza nelle attività agricole e del rispetto delle normative vigenti. Le autorità stanno indagando sull’incidente per chiarire le cause.

Tragico incidente nelle campagne di Ugento, nel basso Salento, dove un uomo di 53 anni ha perso la vita nella giornata di oggi mentre stava eseguendo alcuni lavori in campagna. La vittima sarebbe rimasta schiacciata da un grosso tronco che ha ceduto improvvisamente per cause ancora in corso di accertamento. L’impatto è stato devastante e non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono giunti rapidamente i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Intervenuti anche Carabinieri e Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l’area e avviato gli accertamenti necessari. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Ugento: colpito da un tronco durante la potatura, morto 53enne Incidente sul lavoro

Ugento: colpito da un ramo durante la potatura, morto 53enne Incidente sul lavoroUn uomo di 53 anni ha perso la vita a Ugento dopo essere stato colpito da un ramo durante un intervento di potatura.

Leggi anche: Incidente sul lavoro a Castellamonte: viene travolto da un tronco mentre taglia un albero, morto un 55enne

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Eccellenza Puglia. Ugento, rinforzo in difesa con l'arrivo di un argentino; Bancomat, la mappa degli assalti: uno ogni 3-4 giorni, sette solo nell'ultimo mese. La Puglia nel mirino dei malviventi; In azione la banda dei discount, razzia di prodotti: carabinieri fermano l’auto rubata e i ladri si dileguano.

Ugento: colpito da un tronco durante la potatura, morto 53enne Incidente sul lavoroLa vittima sarebbe rimasta schiacciata da un grosso tronco che ha ceduto improvvisamente per cause ancora in corso di accertamento. L’impatto è stato devastante e non gli ha lasciato scampo. Sul posto ... noinotizie.it

MAREGGIATA A UGENTO: NESSUN DANNO, MA L’ALLARME È REALE La mareggiata di questa mattina, legata al ciclone che ha colpito il Sud Italia, fortunatamente non ha causato danni a persone o strutture nelle marine di Ugento. Ma a Torre Mozza - facebook.com facebook