Questa mattina in via Bedani, a Pontelagoscuro, un camion cisterna si è ribaltato in un fosso, bloccando la strada per diverse ore. Fortunatamente, il conducente è uscito illeso, ma l’incidente ha creato paura tra gli automobilisti in transito. La collisione è stata molto vicina a una vera e propria tragedia.

Autocisterna si ribalta in un fosso. Conducente illeso, strada bloccata per quasi tutta la giornata. Nella mattinata di ieri incidente in via Bedani, strada che s’interseca con via Lavezzola a Pontelagoscuro. L’autocisterna è entrata da Pontelagoscuro quando lungo la via Bedani ha incrociato un’auto in senso opposto. L’autocisterna si è allargata sul ciglio del fosso adiacente per riuscire a passare, ribaltandosi. Il conducente è uscito dal veicolo senza riportare ferite. Sul posto è intervenuto il personale dei vigili del fuoco di Ferrara per le operazioni di messa in sicurezza. Sono stati collocati anche due dispositivi per gli sversamenti nel canale, che si innesta con quello consorziale di via Lavezzola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Collisione sfiorata in via Bedani. Autocisterna ’spiaggiata’ nel fosso. Conducente illeso, attimi di paura

