Paura sulla Brebemi | camion in fiamme illeso il conducente

Mercoledì mattina sulla Brebemi a Bariano, un camion che trasportava mangime per animali è stato coinvolto in un incendio, senza conseguenze per il conducente. L’incidente, avvenuto intorno alle 6:30, è attualmente sotto indagine per chiarire le cause del rogo. La situazione ha causato preoccupazione tra gli utenti dell’autostrada, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Bariano. Un camion ha preso fuoco mercoledì mattina ( 14 gennaio ) sull’autostrada Brebemi. Il tir, che trasportava mangime per cani e gatti, è andato in fiamme per cause in fase di accertamento intorno alle 6,30 all’altezza di Bariano in direzione Brescia. Non si registrano feriti. Il conducente è riuscito ad accostare in corsia di emergenza: sceso dal mezzo pesante, ha allertato immediatamente il 112. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco da Bergamo, Romano, Treviglio e Chiari. Il camion in fiamme sulla Brebemi mercoledì mattina I pompieri sono rimasti al lavoro per diverse ore per spegnere il rogo, bonificare la carreggiata e rimuovere il mezzo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

