Paura a Eboli si ribalta autocisterna carica di Gpl | tragedia sfiorata in Contrada Alimenta

Questa mattina a Eboli, in Contrada Alimenta, un’autocisterna carica di Gpl si è ribaltata, evitando conseguenze più gravi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale specializzato Nbcr per mettere in sicurezza l’area e prevenire rischi di esplosione o fuoriuscite pericolose. L’incidente ha richiesto un intervento tempestivo, ma fortunatamente non sono stati registrati danni o feriti.

Tragedia sfiorata questa mattina in località Contrada Alimenta a Eboli. Un’autocisterna adibita al trasporto di Gpl si è ribaltata, richiedendo l'intervento immediato dei Vigili del Fuoco e del nucleo specializzato Nbcr (Nucleare Batteriologico Chimico Radiologico) per la messa in sicurezza.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Il tamponamento, le fiamme e l'esplosione dell'autocisterna: tragedia sfiorata a TeanoNel pomeriggio di oggi, lungo l’autostrada A1 a Teano, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto un’autocisterna di Gpl, esplosa a seguito di un tamponamento.

Eboli, guida ubriaco tra i runner: denunciato 43enneMomenti di paura in viale delle Olimpiadi ad Eboli, dove un uomo alla guida della propria auto ha sfrecciato ad alta velocità mettendo in pericolo gli sportivi che stavano correndo lungo il viale. L’i ... infocilento.it

