Coco Gauff e le altre ragazze dello zoo di Melbourne tornano a far parlare di sé, questa volta per un gesto di nervosismo che ha fatto il giro dei social. Durante il torneo, la giovane tennista ha perso la pazienza, ha distrutto la racchetta e si è sfogata in modo plateale nel corridoio sotto il Rod Laver Arena. Un episodio che ha acceso discussioni sulla pressione e sulla privacy delle giocatrici in un torneo così importante.

Nulla a Melbourne Park quest’anno ha suscitato più dibattito del determinato sfogo di Coco Gauff, che ha distrutto la propria racchetta nel corridoio sotto il Rod Laver Arena. Coco Gauff releases her frustrations after a disappointing defeat in the Australian Open quarter-finals pic.twitter.com4Ur9jlxR0P — TNT Sports (@tntsports) January 27, 2026 Racconta il Telegraph: “Quando ha scelto quell’angolo poco frequentato del complesso, Gauff sperava di sfuggire alle telecamere sempre presenti intorno al backstage dell’Australian Open. Non ci è riuscita. Di conseguenza, Gauff è entrata nella sala stampa martedì – subito dopo la deludente sconfitta nei quarti contro Elina Svitolina – lamentandosi che ‘l’unico posto privato che abbiamo è lo spogliatoio’. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Coco Gauff e loro le ragazze dello zoo di Melbourne: le tenniste combattono per la loro privacy

