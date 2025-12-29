Matteo Bocelli, noto cantante italiano, racconta il suo percorso di crescita musicale e personale. Dopo aver partecipato al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, si è esibito recentemente a Lajatico, preparando il suo secondo album,

Dopo aver cantato al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, il cantante si è esibito il 24 luglio scorso nella sua Lajatico mentre si prepara a regalare al mondo il suo secondo album, Falling in Love. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Matteo Bocelli: «Alle medie ero invisibile per le ragazze. Poi ho imparato a piacermi. Le nozze di Bezos? È stato molto emozionante cantare per loro»

Leggi anche: Matteo Bocelli, no comment sulle nozze di Jeff Bezos: "Non ho il permesso di parlare. Ho firmato un contratto"

Leggi anche: “Cose assurde. Non c’è mai stato sfruttamento, anzi, è stato dato molto alle ragazze”: Lorenzo Tano difende papà Rocco Siffredi dalle accuse di abusi

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Matteo Bocelli, chi è?/ Dal periodo buio al rapporto con il padre Andrea: “Ero invisibile ma poi…” - Matteo Bocelli, il figlio del tenore Andrea Bocelli, si racconta a cuore aperto tra carriera e il rapporto col padre: "Sentivo la sua mancanza e a scuola. ilsussidiario.net

Andrea e Matteo Bocelli incantano l'America con "White Christmas" accanto a Snoop Dogg - Padre e figlio protagonisti a sorpresa del "Super Bowl" di Natale della Nfl: un duetto che emoziona milioni di spettatori e porta l’Italia al centro della scena mondiale. msn.com