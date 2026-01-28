Club giovani soci Bvlg In 70 al meeting di idee

All’Hotel Principe si è svolto il primo incontro del Club Giovani Soci Bvlg, con quasi 70 partecipanti. I giovani del territorio si sono riuniti per conoscersi e iniziare a condividere idee, dando il via a un gruppo che punta a crescere e lavorare insieme.

All' Hotel Principe si è tenuto il Kick-off meeting del Club Giovani Soci Bvlg. Un appuntamento che ha visto la partecipazione entusiasta di quasi 70 giovani del territorio, riuniti per consolidare una comunità attiva e propositiva. L'evento si è aperto con i saluti del presidente Enzo Stamati, del vicepresidente vicario Giuseppe Menchelli, del vicepresidente Corrado Lazzotti e del direttore generale Maurizio Adami, che hanno ribadito come il Club non sia solo un gruppo di aggregazione, ma un vero e proprio "motore del cambiamento". La Banca, seguendo i principi del credito cooperativo, si pone come il facilitatore di un circolo virtuoso dove le risorse generate sul territorio tornano al territorio stesso attraverso il protagonismo giovanile.

