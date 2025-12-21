Durante il tradizionale Meeting degli Auguri, Maurizio Bonanno ha sottolineato l’importanza di essere Lions e di vivere appieno i valori del servizio. «Essere Lions significa mettersi al servizio degli altri, raccogliendo fondi da devolvere a chi ha bisogno, conducendo le iniziative con leggerezza e allegria nello spirito del Natale», ha dichiarato Bonanno. Bonanno ha ricordato anche l’impegno verso la crescita del Club: «È fondamentale realizzare il nostro compito di membership, diventando “padrino” di un nuovo socio che contribuirà ad arricchire il nostro bagaglio di servizio». L’incontro, che coniuga solidarietà, convivialità e senso di comunità, rappresenta un momento chiave per il Club e per le iniziative di beneficenza che lo contraddistinguono. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Lions Club, il Meeting degli Auguri tra solidarietà e nuovi soci

