Lions Club il Meeting degli Auguri tra solidarietà e nuovi soci
Durante il tradizionale Meeting degli Auguri, Maurizio Bonanno ha sottolineato l’importanza di essere Lions e di vivere appieno i valori del servizio. «Essere Lions significa mettersi al servizio degli altri, raccogliendo fondi da devolvere a chi ha bisogno, conducendo le iniziative con leggerezza e allegria nello spirito del Natale», ha dichiarato Bonanno. Bonanno ha ricordato anche l’impegno verso la crescita del Club: «È fondamentale realizzare il nostro compito di membership, diventando “padrino” di un nuovo socio che contribuirà ad arricchire il nostro bagaglio di servizio». L’incontro, che coniuga solidarietà, convivialità e senso di comunità, rappresenta un momento chiave per il Club e per le iniziative di beneficenza che lo contraddistinguono. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Leggi anche: Il Sindaco Enzo Lattuca ospite del primo meeting del Lions Club Cesena
Leggi anche: Il Lions Club fra storia e nuovi ingressi
Conviviale festa degli auguri per i Lions Club Benevento Arco Traiano - La “Conviviale festa degli auguri” del Lions Club Benevento Arco Traiano si è svolta, sabato 13 dicembre, in un’atmosfera di gioia, emozione, condivisione e familiarità, presso la suggestiva cornice d ... msn.com
La festa degli auguri del Lions Club Garfagnana - Come ormai tradizione , la splendida cornice del Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & Spa ha ospitato la tradizionale Festa degli Auguri ... giornaledibarga.it
Festa degli Auguri del Lions Club e lotteria a sostegno della palestra riabilitativa - Si è rinnovato sabato 13 dicembre all’Istituto San Lodovico il tradizionale appuntamento con la Festa degli Auguri di Natale del ... orvietonews.it
Il Lions Club Rieti Varrone in campo per la distribuzione di generi alimentari e di necessità - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.