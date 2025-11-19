Job Meeting al via Offerte per giovani
Il 27 novembre la Stazione Leopolda di Pisa ospiterà il Job Meeting Pisa, uno dei più importanti appuntamenti di orientamento al lavoro dedicato a studenti, laureandi e laureati della Toscana. Dalle 9.30 alle 16.30 sarà possibile incontrare alcune tra le principali realtà italiane e internazionali, dialogare con i recruiter e conoscere da vicino le opportunità più interessanti per il proprio futuro. L’ingresso è gratuito, ma è richiesta la registrazione online. La giornata sarà animata da un fitto programma di workshop: alle 10 si parlerà di come creare e ottimizzare il profilo LinkedIn, alle 11 sarà la volta della presentazione aziendale di Alten, alle 12 il centro per l’mpiego illustrerà i servizi del portale Toscana Lavoro e le opportunità di incontro domanda-offerta, mentre alle 14 verranno approfonditi gli strumenti digitali e le strategie di personal branding utili per orientare la ricerca professionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
