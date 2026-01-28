cloudflare contro agcom piracy shield imperfetto impugnamo multa da 14 milioni

Cloudflare ha deciso di impugnare la multa da 14 milioni di euro che l’AGCOM le ha appena notificato. L’azienda americana non accetta la sanzione e avvia una battaglia legale, sostenendo che il cosiddetto Piracy Shield non funziona come dovrebbe. La disputa si concentra sul fatto che Cloudflare ritiene il sistema imperfetto e che la multa sia ingiusta. La vicenda si fa sempre più tesa tra le due parti.

Cloudflare, Inc. ha deciso di contestare legalmente la sanzione di 14 milioni di euro recentemente imposta dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM). L'azienda - si legge in una nota ufficiale - "ritiene che la legge sul Piracy Shield, su cui l'Authority ha basato la propria decisone, sia fondamentalmente imperfetta, tecnicamente pericolosa e rischi di causare un'interruzione generalizzata dell'economia digitale in Italia". È utile sottolineare - si legge ancora - "che l'AGCOM ha imposto la sanzione per presunta inosservanza del Piracy Shield, nonostante Cloudflare avesse già avviato le procedure legali previste per contestare la normativa. 🔗 Leggi su Digital-news.it

Cloudflare si trova al centro di una controversia con le autorità italiane, dopo aver ricevuto una multa da oltre 14 milioni di euro e aver rifiutato di adottare il misura Piracy Shield.

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha comminato a Cloudflare una multa superiore a 14 milioni di euro, a seguito del mancato rispetto degli ordini relativi alla legge antipirateria.

