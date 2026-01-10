Cloudflare sfida l’Italia – Multa Agcom e rifiuto del Piracy Shield

Cloudflare si trova al centro di una controversia con le autorità italiane, dopo aver ricevuto una multa da oltre 14 milioni di euro e aver rifiutato di adottare il misura Piracy Shield. La vicenda evidenzia le tensioni tra le normative nazionali e l’operato di aziende globali nel settore digitale, sollevando questioni sulla sovranità digitale e sulla libertà delle infrastrutture online.

Cloudflare sfida l'Italia con la multa Agcom e il rifiuto del Piracy Shield, trasformando una sanzione da oltre 14 milioni in uno scontro globale tra sovranità digitale e infrastruttura libera.. L'architettura stessa di Internet è diventata l'ultimo campo di battaglia tra la sovranità legislativa nazionale e la libertà infrastrutturale globale. Al centro della disputa si trova Cloudflare, il colosso statunitense dei servizi di rete, che è stato recentemente colpito da una sanzione record di oltre 14 milioni di euro da parte dell' Agcom. La multa, equivalente all'1% del fatturato globale dell'azienda sebbene la legge consenta di arrivare fino al 2%, nasce dal rifiuto della società di conformarsi alle direttive del cosiddetto "Piracy Shield", la piattaforma tecnologica italiana dedicata al blocco in tempo reale dei contenuti piratati.

