L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha comminato a Cloudflare una multa superiore a 14 milioni di euro, a seguito del mancato rispetto degli ordini relativi alla legge antipirateria. La sanzione deriva dalla mancata applicazione di blocchi di DNS e traffico verso contenuti illeciti, evidenziando l’importanza della conformità alle norme sulla tutela della proprietà intellettuale.

dopo l’inottemperanza agli ordini sulla legge antipirateria, contestando il mancato blocco di DNS e traffico verso contenuti illeciti.. Il Consiglio dell'Autorità, nella seduta del 29 dicembre 2025, ha irrogato una sanzione di oltre 14 milioni di euro nei confronti della società Cloudflare Inc., notificata in data odierna (delibera n. 33325CONS), a conclusione di un procedimento avviato per l'inottemperanza all'ordine impartito con delibera n. 4925CONS del 18 febbraio 2025. L'Autorità aveva ordinato a Cloudflare di disabilitare l'accesso a contenuti pirata in attuazione di quanto previsto dalla Legge antipirateria 932023. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Agcom sanziona Cloudflare per pirateria con multa da oltre 14 milioni

