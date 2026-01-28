Claudia Tosoni chi è la fidanzata e futura moglie di Giorgio Pasotti

Claudia Tosoni, attrice romana nata nel 1991, si fa strada tra televisione e concorsi di bellezza. La sua relazione con Giorgio Pasotti si è fatta più seria: il famoso attore ha chiesto la mano alla compagna durante uno spettacolo teatrale, davanti a tutti. La proposta a sorpresa ha preso tutti di sorpresa, ma ormai la coppia sembra pronta a compiere il grande passo.

Arisa a Sanremo 2026: «Niente favole, l’amore? Non so se sono innamorata» Chi è il padre di Luisa Ranieri? Tutta la verità sui suoi legami familiari La proposta è arrivata a sorpresa, ma sotto i riflettori. Al termine di una replica de La strana coppia al Teatro Manzoni di Roma, Giorgio Pasotti ha chiesto a Claudia Tosoni di sposarlo. Un gesto che avrebbe dovuto restare privato, ma che è diventato pubblico dopo uno scatto dal pubblico. L’anello, «di diamanti», e la promessa di nozze hanno fatto il giro dei social. La data non è ancora fissata, ma l’obiettivo è chiaro: sposarsi entro l’anno, impegni teatrali permettendo. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

