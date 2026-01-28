Claudia Tosoni, attrice romana nata nel 1991, si fa strada tra televisione e concorsi di bellezza. La sua relazione con Giorgio Pasotti si è fatta più seria: il famoso attore ha chiesto la mano alla compagna durante uno spettacolo teatrale, davanti a tutti. La proposta a sorpresa ha preso tutti di sorpresa, ma ormai la coppia sembra pronta a compiere il grande passo.

Arisa a Sanremo 2026: «Niente favole, l’amore? Non so se sono innamorata» Chi è il padre di Luisa Ranieri? Tutta la verità sui suoi legami familiari La proposta è arrivata a sorpresa, ma sotto i riflettori. Al termine di una replica de La strana coppia al Teatro Manzoni di Roma, Giorgio Pasotti ha chiesto a Claudia Tosoni di sposarlo. Un gesto che avrebbe dovuto restare privato, ma che è diventato pubblico dopo uno scatto dal pubblico. L’anello, «di diamanti», e la promessa di nozze hanno fatto il giro dei social. La data non è ancora fissata, ma l’obiettivo è chiaro: sposarsi entro l’anno, impegni teatrali permettendo. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Claudia Tosoni, chi è la fidanzata e futura moglie di Giorgio Pasotti

Approfondimenti su Giorgio Pasotti

Giorgio Pasotti è un attore italiano noto nel panorama cinematografico e teatrale.

Giorgio Pasotti ha annunciato il suo matrimonio con Claudia Tosoni, condividendo la proposta di matrimonio.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

L'attore Giorgio Pasotti si sposa Chi è la giovane futura moglie età, lavoro, social

Ultime notizie su Giorgio Pasotti

Argomenti discussi: Claudia Tosoni, chi è la fidanzata e futura moglie di Giorgio Pasotti; Chi è Claudia Tosoni, la fidanzata e futura moglie (dopo una proposta da sogno) di Giorgio Pasotti; L'attore Giorgio Pasotti si sposa. Chi è la (giovane) futura moglie: età, lavoro, social; Giorgio Pasotti, proposta di nozze alla fidanzata Claudia Tosoni sul palco durante uno spettacolo: chi è la futura sposa.

Chi è Claudia Tosoni, la fidanzata e futura moglie (dopo una proposta da sogno) di Giorgio PasottiQuando la realtà supera la fantasia e l'amore delle favole si concretizza, lì avviene il miracolo. Lo sanno bene Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni, protagonisti a teatro di una romantica scena che, tut ... elle.com

L'attore Giorgio Pasotti si sposa. Chi è la (giovane) futura moglie: età, lavoro, socialLui, 52 anni. Lei, 34. Entrambi attori, fidanzati dal 2017 e presto sposi. Si sta parlando di Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni. I due, come rivelato con tanto di foto da Chi Magazine, presto convolera ... today.it

«Se sono attore lo devo alla Cina. Entro l'anno mi sposo con Claudia Tosoni. Nicoletta Romanoff Un carattere molto forte. Elisa Eravamo giovanissimi...» facebook

Giorgio Pasotti si sposa: la proposta di matrimonio a Claudia Tosoni sul palcoscenico x.com