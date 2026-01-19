giorgio pasotti si sposa la romantica proposta a claudia tosoni

Giorgio Pasotti ha annunciato il suo matrimonio con Claudia Tosoni, condividendo la proposta di matrimonio. Un momento speciale, impreziosito da un gesto sincero e delicato, che segna un nuovo capitolo nella loro vita. La notizia ha suscitato interesse tra i fan e gli appassionati di cronaca rosa, sottolineando un evento importante nel percorso personale dell’attore.

Fiori d’arancio e un colpo di scena degno di una commedia romantica: Giorgio Pasotti ha chiesto a Claudia Tosoni di sposarlo. Dopo quasi dieci anni insieme, l’attore ha scelto di sorprenderla con una proposta fuori da ogni schema, trasformando il teatro nel luogo perfetto per dire “sì”. La dichiarazione è arrivata a sorpresa sul palco de La Strana Coppia, lo spettacolo teatrale di cui Claudia fa parte, tra applausi, emozione e un momento che il pubblico difficilmente dimenticherà. Giorgio Pasotti, la romantica proposta di matrimonio. Il coraggio di Giorgio Pasotti e la sua presenza sul palco nel finale de La Strana Coppia non erano previsti dal copione, ma sono diventati uno dei momenti più memorabili della serata. 🔗 Leggi su Dilei.it

Giorgio Pasotti si sposa, la proposta di matrimonio a Claudia Tosoni durante il suo spettacolo teatrale

Giorgio Pasotti, chi sono la bellissima compagna Claudia Tosoni e l’ex Nicoletta Romanoff (madre della figlia Maria)

Giorgio Pasotti è un attore italiano noto nel panorama cinematografico e teatrale. La sua attuale compagna è Claudia Tosoni, incontrata nel 2017 durante le prove della pièce teatrale

