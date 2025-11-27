Città Metropolitana dal Consiglio fondi per strade e scuole contro i fitti passivi

Acquisizione di immobili per ridurre i fitti passivi e di suoli per la realizzazione di palestre a beneficio degli istituti scolastici di competenza, riallineamento per la progettazione del nuovo istituto scolastico di Saviano, fondi per strade ed eventi natalizi, regolamenti: sono questi i. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Città Metropolitana, dal Consiglio fondi per strade e scuole contro i fitti passivi

Altre letture consigliate

Centri di Formazione Professionale della Città metropolitana di Roma - facebook.com Vai su Facebook

Città Metropolitana, dal Consiglio fondi per strade e scuole contro i fitti passivi - Acquisizione di immobili per ridurre i fitti passivi e di suoli per la realizzazione di palestre a beneficio degli istituti scolastici di competenza, riallineamento per la progettazione del nuovo isti ... napolitoday.it scrive

Consiglio Metropolitano di Napoli: stanziati fondi per strade, scuole e progetti sociali - Fondi per strade, scuole, Piano Strategico e progetti sociali: sono tanti e importanti i provvedimenti approvati dal Consiglio Metropolitano di Napoli nel corso della seduta tenutasi nella serata di ... Da ilmattino.it

Consiglio Metropolitano di Napoli: stanziati fondi per strade, scuole e progetti sociali - Tra i vari interventi, il Consiglio ha anche provveduto alla ratifica dello stanziamento di 530mila euro disposto dal Sindaco Gaetano Manfredi per l'allestimento di maxischermi nelle piazze dei comuni ... Scrive ilmattino.it