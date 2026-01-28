CIS Taranto convocato il Comitato di attuazione e sorveglianza | il 30 gennaio vertice in Prefettura

Questa mattina la Prefettura di Taranto ha annunciato il vertice del Comitato di attuazione e sorveglianza del CIS Taranto. L’incontro si terrà il 30 gennaio alle 15, con l’obiettivo di fare il punto sui lavori e le attività in corso. La convocazione arriva in un momento di attenzione crescente sulla questione ambientale e industriale della città.

Tarantini Time Quotidiano È convocato per il prossimo 30 gennaio alle ore 15, presso la Prefettura di Taranto, il Comitato per l’attuazione e la sorveglianza del CIS Taranto. A darne comunicazione è il responsabile unico del Contratto Istituzionale di Sviluppo, l’onorevole Dario Iaia, che ne rimarca il valore strategico per il futuro della città. “È convocato per il prossimo 30 gennaio alle ore 15 presso la Prefettura di Taranto, il Comitato per l’attuazione e la sorveglianza del Cis Taranto. A darne comunicazione è il responsabile unico del Cis Taranto on. Dario Iaia che rimarca la crucialitá del tavolo. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - CIS Taranto, convocato il Comitato di attuazione e sorveglianza: il 30 gennaio vertice in Prefettura Approfondimenti su CISTaranto Taranto, cambio al vertice della Prefettura: arriva Ernesto Liguori È stato annunciato il cambio al vertice della Prefettura di Taranto: Ernesto Liguori sarà il nuovo prefetto. M5S Taranto contro Iaia: “Propaganda sui progetti CIS, Taranto senza risorse, lavoro e sicurezza” La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su CISTaranto CIS Taranto, pubblicata la gara per il restyling delle mura aragonesiÈ stata pubblicata la gara per il restyling delle mura aragonesi della Città Vecchia di Taranto, intervento del valore complessivo di 7 milioni di euro inserito nel Contratto Istituzionale di Sviluppo ... lagazzettadelmezzogiorno.it | Convocati 5 giocatori per le selezioni delle rappresentative LND e regionale U19 | Si tratta di Corallini, Monetti, Sansò, Labianca e di Kirliauskas #MondoRossoBlù #MRB #SSTaranto #EccellenzaPugliese x.com | Convocati 5 giocatori per le selezioni delle rappresentative LND e regionale U19 | Si tratta di Corallini, Monetti, Sansò, Labianca e di Kirliauskas #MondoRossoBlù #MRB #SSTaranto #EccellenzaPugliese - facebook.com facebook

