Taranto cambio al vertice della Prefettura | arriva Ernesto Liguori

È stato annunciato il cambio al vertice della Prefettura di Taranto: Ernesto Liguori sarà il nuovo prefetto. Sessantatre anni, originario di Bari, proviene dalla Prefettura di Frosinone, dove ha prestato servizio dal 2021. La nomina segna un importante aggiornamento nella gestione amministrativa della città pugliese.

Tarantini Time Quotidiano Sarà Ernesto Liguori il nuovo prefetto di Taranto. Sessantatré anni, originario di Bari, proviene dalla Prefettura di Frosinone, dove era in servizio dal 2021. Succede a Paola Dessì, che assumerà l'incarico di prefetto di Cagliari. Laureato con lode in Giurisprudenza all'Università "Aldo Moro" di Bari, Liguori è entrato nell'Amministrazione dell'Interno nel 1990. Una parte significativa del suo percorso professionale si è svolta in Puglia, in particolare alla Prefettura di Foggia, dove ha ricoperto diversi incarichi, tra cui quello di capo di gabinetto dal 2006 al 2009.

