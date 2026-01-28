Cinque eventi sull’enciclica del Papa
Questa settimana a Reggio Emilia si tengono cinque incontri dedicati all’enciclica di Papa Francesco,
L’ Unione Giuristi Cattolici di Reggio, in collaborazione col dipartimento educazione scienze umane di Unimore, organizza un ciclo di cinque incontri interdisciplinari di approfondimento della enciclica " Laudato Si’ " di Papa Francesco. Il progetto ‘ Ecologia integrale – dopo 10 anni di Laudato Sì’ propone di riflettere su temi di stringente attualità, alla luce dei principi indicati dal documento pontificio. Significativo e di prestigio il panel dei relatori, che vede la partecipazione di avvocati, magistrati, architetti e accademici. Venerdì alle 16,30 al Tecnopolo si aprirà il ciclo di conferenze con gli interventi del presidente del Tar Emilia-Romagna Paolo Carpentieri che col prof. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
