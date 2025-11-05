Due eventi per festeggiare i 25 anni del Centro per le famiglie Impennata di accessi e papà coinvolti | i numeri
Il Centro per le famiglie di Rimini festeggia i suoi primi 25 anni. Per l’occasione, in città si terranno due appuntamenti per celebrare un quarto di secolo di ascolto, sostegno e crescita condivisa: l'8 novembre la conferenza aperta alla cittadinanza "Meglio veri che perfetti" con Enrico Galiano. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
