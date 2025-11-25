Cinema hard d' autore Cinemazero dedica una serata al maestro indiscusso del porno
Cinemazero dedica una serata speciale a Gerard Damiano, il maestro indiscusso del cinema hard, mercoledì 26 novembre alle 21:30. Presenti in sala i figli Gerard Damiano Jr. e Christar Damiano per introdurre una serata che propone opere ormai entrate nella storia del cinema per adulti (e non solo). 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Dopo la chiusura del tour Hit Me Hard and Soft, conclusosi ieri sera al Chase Center di San Francisco, Billie Eilish ha annunciato che il suo film-concerto arriverà nei cinema americani il 20 marzo 2026. Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D), questo il titol - facebook.com Vai su Facebook
Per "Cinema d’Autore . Giovedì all’Astra" oggi c’è ‘Finalement’ - Giovedì all’Astra", al Cinema Astra di Follonica, oggi alle 19 sarà proiettato "Finalement (Storia di una tromba che si innamora di un pianoforte)" di Claude Lelouch, con ... Si legge su lanazione.it
Cinema d’autore con Pirandello - Giovedì all’Astra", oggi alle 19 al cinema Astra di Follonica verrà proiettato il film "Eterno visionario" di Michele Placido, con Fabrizio Bentivoglio (nella foto), ... Segnala lanazione.it
SognoRealtà, il minifestival di cinema d’autore per tre giorni con Avati, Calopresti e Cardone - SognoRealtà è il minifestival di cinema d’autore incastonato nel chiostro della chiesa di San Marco a Milano che vedrà protagonisti Pupi Avati, Mimmo ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it