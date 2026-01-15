Buon compleanno Maestro! Rimini celebra Fellini tra cinema sogni e memoria

Rimini rende omaggio a Federico Fellini con una serie di iniziative culturali dedicate alla sua figura e al suo cinema. Tra mostre, visite e approfondimenti, si invita il pubblico a scoprire l’eredità artistica del maestro, attraverso un percorso che unisce storia, memoria e creatività. Un’occasione per conoscere meglio il patrimonio culturale della città e rivivere l’immaginario felliniano in un contesto contemporaneo.

