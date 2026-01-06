Il grande ed emozionante tributo a Elvis Presley con Phil Proietti

Da bolognatoday.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 8 gennaio 2026, al Teatro Duse di Bologna, si terrà un tributo a Elvis Presley con Phil Proietti, che riprodurrà fedelmente la voce e la presenza dell’iconico artista. L’evento, in programma alle ore 21, offre un’occasione per rivivere le atmosfere del Re del Rock’ n’ Roll attraverso una performance accurata e rispettosa della sua storia.

Giovedì 8 gennaio 2026 alle ore 21 il Teatro Duse di Bologna, un emozionante tributo a Elvis Presley, con Phil Proietti a incarnare con straordinaria fedeltà la voce e la presenza scenica della leggenda del Rock’ n’ Roll. Si intitola ‘Elvis - The King Is Back’, lo spettacolo che andrà in scena. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

il grande ed emozionante tributo a elvis presley con phil proietti

© Bolognatoday.it - Il grande ed emozionante tributo a Elvis Presley con Phil Proietti

Leggi anche: Rimini dedica una rotonda a Mike Bongiorno, il mito della tv tra le vie John Lennon ed Elvis Presley

Leggi anche: Elvis Presley, Priscilla e la famiglia dei veleni sotto processo. Nella causa ‘entra’ anche John Travolta

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Live tribute ‘Elvis – The King Is Back’, l’8 gennaio al Teatro Duse di Bologna - Un emozionante tributo a Elvis Presley, con Phil Proietti a incarnare con straordinaria fedeltà la voce e la presenza scenica della leggenda del Rock’ n’ Roll. sassuolo2000.it

TEATRO DUSE, LIVE TRIBUTE ‘ELVIS – THE KING IS BACK’ - Un emozionante tributo a Elvis Presley, con Phil Proietti a incarnare con straordinaria fedeltà la voce e la presenza scenica della leggenda del Rock’ n’ Roll. 9colonne.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.