Il grande ed emozionante tributo a Elvis Presley con Phil Proietti
Il 8 gennaio 2026, al Teatro Duse di Bologna, si terrà un tributo a Elvis Presley con Phil Proietti, che riprodurrà fedelmente la voce e la presenza dell’iconico artista. L’evento, in programma alle ore 21, offre un’occasione per rivivere le atmosfere del Re del Rock’ n’ Roll attraverso una performance accurata e rispettosa della sua storia.
Giovedì 8 gennaio 2026 alle ore 21 il Teatro Duse di Bologna, un emozionante tributo a Elvis Presley, con Phil Proietti a incarnare con straordinaria fedeltà la voce e la presenza scenica della leggenda del Rock’ n’ Roll. Si intitola ‘Elvis - The King Is Back’, lo spettacolo che andrà in scena. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
