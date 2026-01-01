Tuffo di Capodanno in 26 sfidano le gelide acque del lago

Ogni anno a Mandello del Lario, a mezzogiorno, un gruppo di persone si immerge nelle fredde acque del Lago di Como, mantenendo viva la tradizione del tuffo di Capodanno. Un gesto simbolico che segna l’inizio dell’anno con spirito di coraggio e continuità, senza eccessi o enfasi. La manifestazione rappresenta un momento di condivisione e tradizione, rispettato anche in questa edizione.

Rispettata anche quest'anno la tradizione. A Mandello del Lario, a mezzogiorno in punto, un manipolo di coraggiosi si è buttato nelle acque del Lago di Como per il tradizionale tuffo di Capodanno. Elevato come sempre il numero di partecipanti, in tutto 26, giunti da ogni zona della Lombardia e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

