Ciclone Harry l' annuncio di Schifani | Dichiarato lo stato di emergenza nazionale

Il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale a causa dei danni causati dal ciclone Harry. Sono stati stanziati 33 milioni di euro per sostenere la Sicilia nella gestione dell’emergenza e nelle operazioni di ricostruzione. Questa misura mira a garantire un intervento rapido ed efficace per far fronte alle conseguenze del fenomeno atmosferico.

Il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza nazionale per i danni provocati dal ciclone Harry, stanziando 33 milioni di euro destinati alla Sicilia. “Si tratta del primo passo di un percorso e di un segnale di solidarietà per le popolazioni colpite – ha dichiarato il presidente della Regione Renato Schifani –. Queste risorse si aggiungono ai 70 milioni messi a disposizione dal mio governo, portando a 103 milioni complessivi le somme disponibili per i primi interventi. Sono certo che si tratti di un inizio e che seguiranno altri decreti per stanziare fondi aggiuntivi”. Schifani, che ha partecipato alla riunione del Consiglio dei ministri con rango di ministro come previsto dallo Statuto, ha sottolineato la necessità di “rivalutare una politica di tutela delle fasce costiere alla luce dei cambiamenti climatici”.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Il ministro Musumeci ha annunciato che il governo proporrà lo stato d’emergenza nazionale in seguito al ciclone Harry, che ha causato ingenti danni sulla costa jonica.

Il ciclone Harry ha provocato ingenti danni nel Sud Italia e in Sardegna, interessando infrastrutture, attività produttive e coste.

