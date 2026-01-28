Christian De Curtis racconta Cartoline | l’EP nato da un taccuino e diventato un messaggio sul rispetto

Un jukebox che canta, la sabbia ancora tiepida sotto i piedi, il mare come unico testimone. Niente notifiche, niente schermi, solo presenza. È da questa immagine che prende forma “Cartoline”, il nuovo progetto di Christian De Curtis: un racconto autobiografico che rievoca un’estate in Sardegna nel 2006 e che oggi ritorna in musica con un EP disponibile in quattro versioni diverse. “Cartoline” non è soltanto una canzone-ricordo. È una riflessione lucida su come è cambiato il modo di conoscersi, di piacersi, di restare vicini. Un confronto silenzioso tra due epoche: quella in cui si parlava guardandosi negli occhi e quella in cui, troppo spesso, le relazioni passano attraverso uno schermo. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

