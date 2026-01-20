Christian De Curtis e l’amore che non aveva bisogno di Wi-Fi | le Cartoline di una relazione vissuta fuori dalla mediazione digitale

Christian De Curtis racconta un amore autentico, lontano dalla mediaticità digitale. Le sue “Cartoline” descrivono una relazione vissuta nel silenzio della natura, dove il tempo si misura con i gesti e le emozioni genuine. Un’esperienza che riscopre il valore di un legame semplice e diretto, senza bisogno di Wi-Fi o social, ma solo di presenza e spontaneità.

C'era un jukebox che cantava, la sabbia ancora tiepida sotto i piedi, il mare come unico testimone. Niente notifiche, niente schermi, solo corpi che si cercavano prima ancora delle parole. È da questa istantanea che prende vita "Cartoline", il nuovo progetto di Christian De Curtis: un brano autobiografico che riporta alla luce un'estate vissuta in Sardegna nel 2006 e che oggi riaffiora in quattro versioni, raccolte nell'omonimo EP. "Cartoline" è una canzone che parte dal ricordo ma arriva dritta al presente, perché racconta qualcosa che riguarda tutti: il modo in cui l'amore (e le relazioni in generale) si è trasformato nell'era della connessione continua.

