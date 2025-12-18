Milly Carlucci rompe il silenzio sul caso De Sica | Christian mi ha mandato un messaggio

Milly Carlucci si apre sul caso De Sica, rivelando un messaggio inaspettato da Christian. La conduttrice di Ballando con le stelle condivide con Fanpage.it il retroscena dietro il post poi rimosso, offrendo una prospettiva inedita sulla situazione. Un episodio che mette in luce le dinamiche tra le stelle dello spettacolo e la volontà di chiarire i malintesi.

Per la prima volta la conduttrice di Ballando con le stelle racconta a Fanpage.it il retroscena del post (poi cancellato) su Milly Carlucci: "Christian ci ha mandato un messaggio per chiarire". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Christian De Sica sfotte Milly Carlucci su Instagram: “Ma l’orecchio?” ma poi cancella tutto

Leggi anche: Ma avete letto il post di Christian De Sica contro Milly Carlucci? Che vergogna, poi ha cancellato tutto!

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Samuel Peron sostituisce Madonia a Ballando: «Mi ha detto che farà il tifo per noi. Milly Carlucci mi ha chiamato, non potevo dirle no»; Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso rompe il silenzio sui giudizi della giuria; Ballando con le stelle, Andrea Delogu rompe il silenzio su Nikita Perotti: la dichiarazione non lascia dubbi; Andrea Delogu e la dichiarazione a Nikita Perotti: l’amore sbocciato a Ballando?.

Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso rompe il silenzio sui giudizi della giuria - Le restanti coppie si sono invece affrontate nei duelli decisivi: Francesca Fialdini ha avuto la meglio su Martina Colombari, Fabio Fognini ha superato Paolo Belli, mentre Filippo Magnini ha battuto ... comingsoon.it