Chivu e la gestione diffidati | 3 titolari in caso di giallo saltano la prossima in Champions

L’Inter si prepara a una notte di fuoco a Dortmund, ma il vero problema riguarda i diffidati. Con tre titolari a rischio squalifica, il tecnico deve decidere chi rischiare e chi lasciare fuori. La partita di Champions League si avvicina e la gestione delle ammonizioni potrebbe fare la differenza. La squadra è concentrata e si tiene pronta, ma il dilemma resta aperto: chi giocherà e chi dovrà guardare dalla tribuna?

È soprattutto la gestione dei diffidati il grande rebus che accompagna l’ Inter verso la notte europea di Dortmund. Per la sfida di questa sera al Signal Iduna Park, Cristian Chivu deve fare i conti con tre titolari a rischio squalifica: Alessandro Bastoni, Henrikh Mkhitaryan e Lautaro Martínez. Tutti e tre sono diffidati e un cartellino giallo li escluderebbe automaticamente dal prossimo impegno europeo, che sia playoff o – ipotesi più complessa – ottavo di finale diretto. Secondo quanto filtra da Sky Sport, però, la prudenza non dovrebbe stravolgere le scelte: Bastoni, Mkhitaryan e Lautaro viaggiano comunque verso una maglia da titolare.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Approfondimenti su Chivu gestione

In vista della prossima sfida di campionato contro la Roma, i bianconeri devono fare i conti con la situazione dei diffidati.

Ecco una panoramica dei giocatori dell'Inter diffidati prima della sfida contro il Pisa.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Chivu gestione

Argomenti discussi: Chivu: Sommer? E' colpa mia, lo metto in difficoltà con certe richieste; L'Inter va sotto di due gol, ma poi si scatena e ne fa sei al Pisa; Chivu e Zanetti tedofori di Milano Cortina 2026: l'allenatore e il vice presidente dell'Inter porteranno la fiamma olimpica; Inter, è un Dimarco diverso. Rigenerato da Chivu, è ancora più decisivo: Livelli mai raggiunti.

La cura Chivu ha funzionato: così Federico Dimarco è diventato indispensabile per l'InterLa fiducia è il collante invisibile che rende possibile il successo. La frase del celebre autore Stephen R. Covey descrive alla perfezione. tuttomercatoweb.com

Inter, esiste un caso Thuram? Arriva la risposta di ChivuEsiste davvero un caso Thuram? Gli equilibri che ci sono al momento nel reparto avanzato della squadra nerazzurra sono gestiti in maniera attenta da Cristian Chivu che sta cercando le migliori soluzio ... spaziointer.it

CORRIERE DELLO SPORT: “Dimarco avrebbe dovuto riposare, come già successo col Lecce: gestione programmata di una risorsa chiave, oggi più autonoma ma comunque da preservare. Lo svantaggio però ha cambiato i piani: Chivu ha capito subito che s facebook

Domani la Juventus e mercoledì il Chelsea: in tre giorni si decide la stagione del Napoli compromessa dalla gestione Conte con l'inaudita falcidie di infortuni che ha vanificato un mercato super Mentre il garzone di bottega Chivu, debuttante assoluto in campo x.com