Monteforte Irpino investe su inclusione e lavoro | corsi di formazione gratuiti
Diverse le iniziative di inclusione sociale e di prospettiva occupazionale, tramite bandi ad hoc, per cittadini in condizioni di svantaggio: il Comune di Monteforte Irpino invita tutti a cogliere al volo queste possibilità e garantisce il supporto tecnico ed organizzativo necessario a chi ne. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Monteforte Irpino, ufficiale la lista “Noi per Monteforte” a sostegno di Giulia Valentino
Leggi anche: Monteforte Irpino, il programma elettorale di "Scegliamo Monteforte" in vista delle amministrative
Corsi di formazione per il reinserimento lavorativo: il Comune di Monteforte offre supporto agli interessati - Diverse le iniziative di inclusione sociale e di prospettiva occupazionale, tramite bandi ad hoc, per cittadini in condizioni di svantaggio: il Comune di Monteforte Irpino invita tutti a cogliere al v ... irpinianews.it
L’Estate di San Martino – Monteforte Irpino – 2025 x.com
Lungo la strada tra Monteforte Irpino e Forino giacciono a pochi metri di distanza cumuli di bustoni di immondizia. L’appello dei residenti: incivili all’assalto, non si fermano nemmeno davanti a divieti e telecamere. #monteforte #forino #rifiuti - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.