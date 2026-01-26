Il Viminale ha chiarito che il servizio di ICE statunitense non opererà in Italia né ci sono accordi di collaborazione attivi in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Non è prevista, al momento, la presenza di agenti per scorte a figure come Vance e Rubio. La posizione ufficiale conferma l'assenza di interventi di ICE nel territorio italiano in relazione all'evento olimpico.

«Si smentisce che Ice Usa opererà in Italia. Non ci sono ad oggi accordi di collaborazione sottoscritti per le Olimpiadi. Ogni attività di ordine e sicurezza pubblica in Italia è gestita, senza possibilità di deroghe, dal ministero dell'Interno e dalle articolazioni territoriali: prefetture e questure». Lo fanno sapere fonti qualificate del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno sottolineando che «non risulta, al momento, che agenti di Ice Usa vengano al seguito della delegazione americana al fine di scortarla. La composizione della scorta Usa, infatti, non è stata ancora comunicata dalle loro autorità». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Milano-Cortina, Viminale: «Ice non opererà in Italia, non risulta che agenti verranno per scorta a Vance e Rubio»

Recentemente si è discusso della possibile presenza di agenti Ice alle Olimpiadi di Milano-Cortina, con alcune dichiarazioni di Attilio Fontana che hanno generato confusione.

Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, l’agenzia Ice, nota per le sue attività di controllo all’immigrazione negli Stati Uniti, sarà presente con il ruolo di scorta ai rappresentanti ufficiali, tra cui il vicepresidente americano.

