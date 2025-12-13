Era morto da due anni | trovato cadavere nel baule le indagini sull’orrore nella casa

Un cadavere è stato ritrovato all’interno di un baule nella casa di Campi Bisenzio, Firenze, suscitando shock e interrogativi. Le indagini, avviate subito dopo il ritrovamento, hanno rivelato che la vittima era deceduta da almeno due anni, risalendo al 2023. Un episodio inquietante che apre uno spiraglio su un mistero ancora tutto da chiarire.

Campi Bisenzio (Firenze), 13 dicembre 2025 – Era morto da almeno due anni. Dal 2023, secondo i primi rilievi. Questo emerge sull’orrore in una casa di Sant’Angelo a Lecore, piccola frazione del comune di Campi Bisenzio dove tutti si conoscono. E dove nessuno sapeva più niente di un trentenne. Trovato, nella mattina di sabato 13 dicembre, in un baule in un’abitazione che il giovane divideva con la madre, anziana e malata, un fratello e una sorella. Morto per cause naturali. Lui era il più giovane, gli altri due hanno fra i trenta e i quarant’anni. Sarebbe morto per cause naturali. Poi qualcuno, invece di chiedere aiuto, lo ha messo in una grossa cassa da viaggio. Lanazione.it

