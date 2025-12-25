TikToker arrestata per aver investito e ucciso un pedone in diretta a Chicago | ‘Non mi ero accorta’

La TikToker si costituisce dopo l’incidente mortale. Tynesha McCarty-Wroten, 43 anni, nota sui social come Tea Tyme, è stata arrestata a Chicago per aver investito e ucciso un pedone mentre era alla guida e trasmetteva in diretta su TikTok. La vittima, Darren Lucas, 59 anni, stava attraversando la strada il 3 novembre scorso in un sobborgo di Zion, Illinois, al termine del suo turno di lavoro in un supermercato. Secondo le indagini, la donna non si sarebbe inizialmente resa conto di aver travolto l’uomo, ma si era fermata dopo l’impatto e aveva collaborato con la polizia come testimone prima di essere identificata come conducente del veicolo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

